Merco 2025: Nestlé es una de las empresas con mayor reputación

Este reconocimiento refleja la solidez de la compañía, su compromiso con la generación de valor sostenible y su aporte constante al progreso económico y social del Paraguay.

Con más de 160 años de historia a nivel global y una trayectoria sólida en el país, Nestlé continúa construyendo confianza a través de una gestión basada en la ética, la transparencia y la innovación.

La empresa ha sabido consolidarse como un referente en responsabilidad corporativa, destacándose por su apuesta al desarrollo del talento local, la promoción del bienestar y la sostenibilidad a lo largo de toda su cadena de valor.

El estudio de Merco, auditado de manera independiente por KPMG, evalúa la percepción que distintos grupos de interés; directivos, periodistas, analistas financieros, consumidores y líderes de opinión tienen sobre las principales organizaciones del país. Su metodología integra más de 200 indicadores que miden aspectos como la calidad de la gestión, la ética empresarial, la reputación de sus líderes, la innovación, la responsabilidad social y la capacidad de generar valor compartido.

Para Nestlé Paraguay, este logro es una muestra del reconocimiento a su propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. La compañía continúa impulsando iniciativas que promueven la nutrición, el empleo y la sostenibilidad ambiental, reafirmando su compromiso de crear un impacto positivo en la sociedad.

Además, la empresa refuerza su visión a largo plazo mediante programas que fomentan la economía circular, la reducción del desperdicio y el uso responsable de los recursos.

Estas acciones, alineadas con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, reflejan su compromiso por liderar un cambio real que pueda mantenerse en el tiempo.

La ceremonia de presentación de los resultados de Merco 2025 reunió a referentes del ámbito empresarial y autoridades nacionales, quienes destacaron el papel de las compañías que lideran desde la confianza, la transparencia y la innovación.

Merco, referente internacional en la medición de la reputación empresarial, celebra con este ranking la trayectoria y el compromiso de las marcas que, como Nestlé, fortalecen el desarrollo del país a través de una gestión responsable y sostenible.