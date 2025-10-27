Landerpharma celebra 44 años con nueva planta y expansión regional

Landerpharma, referente de la industria farmacéutica paraguaya, celebró sus 44 años con la inauguración de una moderna planta industrial que marca un nuevo capítulo en su trayectoria de crecimiento e innovación. La empresa, presidida por Gerardo García, invirtió cerca de US$ 3 millones en infraestructura y tecnología de última generación, con el objetivo de fortalecer su capacidad productiva y responder a la creciente demanda del mercado local e internacional.

La nueva planta, equipada con un Laboratorio de Control de Calidad de nivel internacional, permite a la compañía triplicar su volumen de producción y elevar sus estándares de eficiencia. En el área de inyectables, la capacidad pasó de 3 a 8,4 millones de mililitros mensuales, mientras que en sólidos orales se duplicó la producción hasta alcanzar 16 millones de unidades mensuales. Esta ampliación también impacta en el área de acondicionamiento secundario, que ahora procesa hasta 960.000 productos terminados por mes.

El crecimiento industrial se traduce, además, en un efecto positivo sobre el empleo. Landerpharma cuenta actualmente con más de 100 colaboradores, en su mayoría profesionales paraguayos, y prevé seguir ampliando su plantel con la incorporación de nuevos sectores productivos.

Con más de cuatro décadas de experiencia, la compañía reafirma su compromiso con la innovación y la salud, impulsando líneas especializadas bajo las marcas Landerlan Silver y Gold, reconocidas por su calidad en medicamentos hormonales, y una nueva propuesta de medicamentos convencionales: FarmaGeneric, orientada a diversificar su portafolio y fortalecer su presencia en el sistema de salud nacional.

“Celebramos no solo la inauguración de una nueva planta, sino también el fruto de 44 años de presencia ininterrumpida en el mercado, construyendo con esfuerzo y visión de futuro”, destacó Gerardo García, quien además preside la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).

El crecimiento de la empresa refleja una apuesta sostenida por la excelencia, la capacitación y la tecnología. Desde su origen como Fármaco SA en 1981, la compañía ha evolucionado hasta consolidarse como una marca paraguaya con presencia en 12 países de Latinoamérica, exportando productos que compiten con estándares de calidad comparables a los de Brasil y Argentina.

Con esta expansión, Landerpharma refuerza su liderazgo en la industria farmacéutica, combinando innovación, compromiso humano y visión estratégica para seguir contribuyendo al desarrollo del Paraguay y la región.