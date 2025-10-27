Empresariales

One More Run Villamorra 2025 reunió deporte y solidaridad

La segunda edición de la Corrida One More Run – Villamorra 2025 convocó este domingo a cientos de corredores en una jornada que combinó actividad física, compromiso social y espíritu comunitario. Parte de lo recaudado fue destinado al Hogar Esmeralda, que brinda apoyo a niñas en situación de vulnerabilidad.

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 09:43
Corrida One More Run,Shopping Villamorra.hoy 26 de octubre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Miles de personas participaron de One More Run Villamorra 2025. Pedro Gonzalez

La mañana del domingo 26 de octubre se vivió con entusiasmo y energía en el estacionamiento del Villamorra Shopping, punto de partida de la Corrida One More Run – Villamorra 2025, que reunió a aficionados y atletas en las modalidades de 5K y 7K.

Corrida One More Run,Shopping Villamorra.hoy 26 de octubre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Ganadores de One More Run 2025.

El evento, que ya se consolida como una cita tradicional en el calendario deportivo y solidario de Asunción, contó con un circuito cuidadosamente diseñado, puntos de hidratación, asistencia médica permanente y estaciones de animación a cargo de las marcas aliadas.

Los ganadores de ambas categorías fueron reconocidos por su desempeño en una jornada marcada por la camaradería y el espíritu deportivo. Más allá de la competencia, la iniciativa destacó por su objetivo solidario: parte de lo recaudado fue destinado al Hogar Esmeralda, institución que brinda acompañamiento y contención a niñas en situación de vulnerabilidad.

Corrida One More Run,Shopping Villamorra.hoy 26 de octubre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Equipo Villamorra Shopping.

La One More Run reafirma así su compromiso con la comunidad, promoviendo valores de empatía, salud y trabajo en equipo. Correr, una vez más, fue una manera de compartir, colaborar y generar un cambio real.

