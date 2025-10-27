One More Run Villamorra 2025 reunió deporte y solidaridad

La mañana del domingo 26 de octubre se vivió con entusiasmo y energía en el estacionamiento del Villamorra Shopping, punto de partida de la Corrida One More Run – Villamorra 2025, que reunió a aficionados y atletas en las modalidades de 5K y 7K.

El evento, que ya se consolida como una cita tradicional en el calendario deportivo y solidario de Asunción, contó con un circuito cuidadosamente diseñado, puntos de hidratación, asistencia médica permanente y estaciones de animación a cargo de las marcas aliadas.

Los ganadores de ambas categorías fueron reconocidos por su desempeño en una jornada marcada por la camaradería y el espíritu deportivo. Más allá de la competencia, la iniciativa destacó por su objetivo solidario: parte de lo recaudado fue destinado al Hogar Esmeralda, institución que brinda acompañamiento y contención a niñas en situación de vulnerabilidad.

La One More Run reafirma así su compromiso con la comunidad, promoviendo valores de empatía, salud y trabajo en equipo. Correr, una vez más, fue una manera de compartir, colaborar y generar un cambio real.

