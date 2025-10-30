Empresariales
30 de octubre de 2025 - 01:00

Automotor Plaza habilita nuevo showroom Hyundai

Hyundai reafirma su lema “Progress for Humanity”.
Hyundai Paraguay, representada por Automotor, habilitó su nuevo showroom en Automotor Plaza, siendo el primero de Latinoamérica en inaugurarse con el nuevo diseño de la marca.

Por ABC Color

El evento contó con la presencia del vicepresidente regional de Hyundai Motor Company, Gerardo Carmona, Thiago Pereira Borges, Sales Manager, Central & South America - HMCSA, y Eddie Kim, quienes visitaron Paraguay especialmente para acompañar la apertura y reafirmar el compromiso de la marca con el mercado local.

El moderno espacio fue diseñado bajo los estándares globales de la marca, ofreciendo una experiencia de atención premium y un entorno que refleja la identidad contemporánea y tecnológica de Hyundai.

Con más de 500 m2 de exhibición, el nuevo showroom alberga los últimos modelos del portafolio, incluyendo el Kona Híbrido, Creta, Tucson, Santa Fe y Grand i10, integrando además zonas interactivas y un área exclusiva para clientes, en Avda. España esq. San Rafael.