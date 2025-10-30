Automotor Plaza habilita nuevo showroom Hyundai

El evento contó con la presencia del vicepresidente regional de Hyundai Motor Company, Gerardo Carmona, Thiago Pereira Borges, Sales Manager, Central & South America - HMCSA, y Eddie Kim, quienes visitaron Paraguay especialmente para acompañar la apertura y reafirmar el compromiso de la marca con el mercado local.

El moderno espacio fue diseñado bajo los estándares globales de la marca, ofreciendo una experiencia de atención premium y un entorno que refleja la identidad contemporánea y tecnológica de Hyundai.

Con más de 500 m2 de exhibición, el nuevo showroom alberga los últimos modelos del portafolio, incluyendo el Kona Híbrido, Creta, Tucson, Santa Fe y Grand i10, integrando además zonas interactivas y un área exclusiva para clientes, en Avda. España esq. San Rafael.