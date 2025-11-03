El sueño de la casa propia en Ciudad del Este es posible con CASA MÁS

La palada inicial contó con presencia del viceministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Ing. Víctor Villasboa, autoridades de CASA MÁS y familias beneficiadas.

Residencial San Miguel es un nuevo barrio cerrado ubicado en Don Bosco de Ciudad del Este, a pocos metros de la avenida Perú.

El emprendimiento priorizará la calidad y seguridad constructivas, manteniendo un precio accesible para las familias de Alto Paraná.

El nuevo barrio contará con 12 unidades de viviendas en una superficie de más de 2.400 m², con lotes que van desde 120 hasta 300 m².

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El plan está orientado a quienes ganan entre uno y cinco salarios mínimos por familia. Las tasas de los créditos son las más bajas del mercado, de solo 6.5%.

Los compradores podrán optar entre modelos de casas individuales y casas pareadas, diseñadas bajo el sello de calidad y garantía de CASA MÁS.

Durante el evento, el presidente de CASA MÁS, David Velilla, elogió el potencial de las alianzas público-privadas y el impacto del programa Che Róga Porã.

Destacó que “el programa permite a empresas como la nuestra convertir el sueño de la casa propia en una realidad para miles de familias paraguayas”.

El proyecto se sustenta en los cuatro pilares diferenciales que distinguen a la empresa

Más espacio: viviendas hasta 53% más amplias que las opciones promedio del mercado, con ambientes funcionales y cómodos.

Más calidad: materiales y terminaciones de primera, incluyendo baños con mamparas y espejos; cocinas amobladas con mesadas de granito; galería para quincho y estacionamiento propio.

Más seguridad: cimientos reforzados, techos termoacústicos y conexiones eléctricas con disyuntor, priorizando la tranquilidad familiar.

Más inteligencia constructiva: viviendas que crecen con la familia, con planos de ampliación entregados sin costo, garantía escrita de un año sobre la totalidad de la obra y 10 años de garantía estructural.

“Ya tenemos más del 40% del proyecto vendido y más de 20 casas vendidas en distintas zonas de Alto Paraná. Esto nos confirma que vamos por el camino correcto y que aquí, en Alto Paraná, hay familias que confían en propuestas serias, transparentes y con respaldo de calidad”, destacó Velilla.

Igualmente, detalló que en la obra se utilizan materiales de primera calidad, con techos termoacústicos, además de entregar los planos de ampliación sin costo.

Los interesados pueden acceder a su casa propia con cuotas a partir de G. 2.400.000.

El plan está orientado a quienes ganan entre uno y cinco salarios mínimos por familia.

Las tasas de los créditos son las más bajas del mercado.

Sobre CASA MÁS

CASA MÁS es una desarrolladora inmobiliaria dedicada a ofrecer viviendas de alta calidad para familias que buscan su primera casa propia.

Con presencia en los departamentos de Central y Alto Paraná, la empresa se distingue por su innovación constructiva, diseño funcional y compromiso con la satisfacción de sus clientes.

Más info al (0981) 004-656.