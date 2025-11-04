Bancop impulsa el desarrollo mipyme en el Invest Forum

El encuentro reunió a referentes del sector público y privado con el objetivo de impulsar el diálogo sobre el crecimiento sostenible a través de la inversión responsable y el fortalecimiento empresarial.

El evento contó con la presencia de James Scriven, CEO de BID Invest, junto a líderes empresariales y autoridades nacionales.

Bancop fue el único banco invitado, participando del panel “MiPymes que crecen, Paraguay que avanza”, centrado en el rol del financiamiento inclusivo, la innovación financiera y la resiliencia del sector productivo.

Durante el conversatorio, el presidente de Bancop, Michael Harder, destacó la relevancia del acompañamiento del BID Invest, uno de los primeros organismos multilaterales en apoyar al banco. Subrayó que la cooperación ha sido clave para potenciar la inclusión financiera, impulsar la sostenibilidad y gestionar los riesgos climáticos en el sector mipyme.

La jornada incluyó además la experiencia del productor Marcos César Finkler, cliente de Bancop y beneficiario de fondos del BID Invest destinados a seguridad alimentaria. Radicado en Carlos A. López, Itapúa, Finkler compartió los avances logrados en productividad y expansión de su actividad agrícola gracias al acceso al financiamiento con impacto.

“Este acompañamiento refleja la confianza de un organismo multilateral de primer nivel y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del país”, señaló Harder.

La participación de Bancop en el Invest Forum consolida su posición como aliado estratégico del crecimiento sostenible del Paraguay.