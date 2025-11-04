Preparan Expo Internacional de Inversiones Inmobiliarias

El acceso al evento será libre y gratuito.

El presidente de la Cámara, Gustavo Fariña, destacó que la expo reunirá a conferencistas nacionales e internacionales provenientes de Brasil, Argentina y Estados Unidos, quienes presentarán las últimas innovaciones del sector inmobiliario.

El evento contará con 50 expositores y más de 60 marcas participantes, todos los espacios ya vendidos. Se espera una concurrencia de 2.000 a 2.500 personas por día.

Uno de los atractivos será el Business Day, una jornada de rueda de negocios con oportunidades exclusivas y precios especiales.

“Además de aprender sobre rentabilidad, innovación y destinos de inversión, los asistentes podrán generar nuevas alianzas y fortalecer sus redes empresariales”, explicó Fariña.

Alma Fretes, miembro de la comisión organizadora, señaló que esta tercera edición busca mostrar el potencial de la industria inmobiliaria del Alto Paraná a nivel internacional.

“Invitamos a empresas de Argentina, Brasil y también desarrolladoras de Miami que presentarán sus proyectos. Ciudad del Este dejó de ser solo una ciudad comercial para convertirse en un hub de inversiones atractivo para empresarios nacionales y extranjeros”, resaltó.

Fretes remarcó que la expo se consolidó como un motor para el crecimiento económico y urbano del este del país. “Hoy CDE crece en infraestructura y en oportunidades. Bajo el lema Ciudad del Este construye futuro, queremos posicionar a nuestra ciudad como un polo de desarrollo e innovación”, agregó.