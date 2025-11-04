Sudameris y Altamira Group en una masterclass de Yoga Sculpt

La experiencia reunió a invitadas en una masterclass de Yoga Sculpt con Nicole Huber, acompañada de un momento de sound healing, brunch nutritivo y networking femenino en un entorno curado para celebrar el estilo de vida contemporáneo.

Durante la jornada, también se realizó el lanzamiento de la cápsula Activewear Serotonina by Alzara Lifestyle, reafirmando la visión de Alzara: habitar como un acto consciente, estético y expansivo.

De esta manera, Altamira Group continúa generando experiencias que reflejan el espíritu de sus desarrollos y una nueva forma de vivir la ciudad.