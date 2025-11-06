Empresariales
Un país que vuelve a unirse este viernes y sábado, con Teletón

Teletón inauguró el nuevo espacio de hidroterapia.
La Fundación Teletón prepara la nueva edición de su gran maratón solidaria, que este año se vivirá mañana y el sábado, desde el Centro de Convenciones Mariscal, con una transmisión ininterrumpida de 28 horas a través de todos los canales nacionales.

Bajo el lema Orgullosamente solidarios, esta edición busca volver a reunir al país en una gran demostración de empatía, esperanza y compromiso.

Más que un evento, Teletón se convierte cada año en un símbolo de lo que los paraguayos pueden lograr cuando se unen por una misma causa: sostener los servicios de rehabilitación gratuita para más de 1.930 familias que acuden a los Centros de Rehabilitación Integral Teletón de Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú.

La Corrida Itaú, el Partido de las Estrellas, el Streamingtón, las historias de vida de niños, niñas y familias que inspiran, y los shows en vivo serán parte de una gran celebración.

El escenario principal contará con artistas nacionales e internacionales.

El Partido de las Estrellas será el sábado desde las 15:00, en el Polideportivo del ASA, con transmisión de Tigo Sports y de todos los canales de aire.

Las entradas están disponibles en TUTI a G. 50.000.

Más de 20.000 voluntarios saldrán a las calles con sus alcancías para sumarse a la colecta.

También se puede colaborar desde las sucursales y canales digitales de Itaú, a través de la app Itaú PY, Itaú Pagos y www.itau.com.py; desde la web www.teleton.org.py o escaneando el código QR solidario disponible en redes.

También se pueden realizar donaciones en Bristol, o mediante las bocas de cobranza de Aquí Pago, Pago Express, Practipago, Infonet Cobranzas y Wepa.

Toda la información sobre cómo donar está disponible en las redes sociales de @teletonparaguay en Facebook, Instagram y X.