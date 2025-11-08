Envaco celebra 35 años de historia impulsando la innovación nacional

En el año 1990 una idea tomó forma en Paraguay: crear envases que acompañaran el crecimiento industrial del país.

Así nació Envaco, una empresa que hoy celebra 35 años de historia, consolidándose como una de las industrias paraguayas más importantes en la fabricación de cartón corrugado e impresiones flexográficas de alta calidad.

Su fundador y presidente, Rodolfo Winekker, recuerda aquellos primeros pasos con orgullo: “cuando comenzamos, el envase primario era de vidrio o madera. Con el tiempo apostamos al cartón, un material más liviano, resistente y sostenible. Ese cambio fue un desafío, pero logramos transformar el mercado”.

A lo largo de más de tres décadas, Envaco ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y a las exigencias del mercado, apostando siempre a la innovación.

Hoy cuenta con una planta de más de 20.000 m², produce 15.000 toneladas de cartón corrugado al año y emplea a más de 140 paraguayos, abasteciendo tanto al mercado local como al internacional.

La sostenibilidad y la responsabilidad ambiental forman parte del ADN de la empresa. “Nuestras certificaciones ambientales son clave, especialmente porque muchas industrias locales exportan. El cartón corrugado acompaña estas normas internacionales de manera más eficiente que otros materiales”, explicó Winekker.

La compañía también ha realizado importantes inversiones en tecnología, incorporando maquinaria alemana y estadounidense, al nivel de las principales fábricas del mundo.

“Hoy tenemos los mismos equipos que las grandes plantas internacionales. Esto nos permite cumplir con estándares de resistencia, impresión y calidad que el mercado global demanda”, subraya.

De cara al futuro, Envaco proyecta seguir creciendo junto con el desarrollo del Paraguay. “Nos estamos preparando para los próximos años, que prometen grandes oportunidades para el país. Muchas de las inversiones que se vienen utilizarán nuestros envases, por eso seguimos apostando al crecimiento sostenido”, afirmó su presidente.

Envaco se define como una empresa comprometida con el triple impacto: social, ambiental y económico. Su historia es reflejo del potencial de la industria nacional y de la confianza en la capacidad paraguaya de producir con calidad y responsabilidad.