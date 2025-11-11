Ciudad del Este construye futuro en bienes raíces

Alma Fretes, miembro de la comisión organizadora, destacó el impacto altamente positivo de esta tercera edición y aseguró que el crecimiento experimentado desde la primera edición es notorio y sostenido, ya sea en el mayor número de empresas participantes como en los negocios que se concretaron.

“Lo más destacable fue la calidad y cantidad de las empresas que formaron parte de este gran evento”, señaló.

“Se hicieron negocios muy relevantes. La mayoría de las empresas cerraron ventas y alianzas, que para nosotros era fundamental”, afirmó Fretes.

Con el lema Ciudad del Este construye futuro, la expo buscó resaltar el potencial del este del país en el rubro.

“Nos enfocamos en potenciar Ciudad del Este. Las desarrolladoras que participaron en los paneles expresaron su entusiasmo por invertir en esta zona, que se ha convertido en un polo estratégico de desarrollo”, sostuvo Fretes.

Destacó que el crecimiento urbano de la región está impulsado por diversos factores, como la instalación de industrias maquiladoras, el fortalecimiento del comercio, la expansión del sector educativo con nuevas universidades y una creciente demanda habitacional.

“Las empresas están apostando a ofrecer calidad de vida e infraestructura de primer nivel. Los barrios se están desarrollando gracias a la inversión privada”, agregó.

Fretes dijo que, aunque aún no se manejan cifras oficiales, se percibe un incremento significativo en las inversiones inmobiliarias en el Alto Paraná.

“Desde la primera edición empezamos con 30 empresas, y hemos duplicado ese número. También se duplicaron las inversiones. Es evidente que Ciudad del Este se ha convertido en un punto atractivo para los desarrolladores”, comentó.

Los países que más invierten en la región son Brasil y Argentina, por la ubicación geográfica y afinidad comercial. “Tenemos inversiones muy importantes de ambos países, además de un creciente interés de empresas estadounidenses”, añadió.

En la expo se llevaron a cabo paneles con expertos nacionales e internacionales, quienes analizaron el presente y futuro del sector.