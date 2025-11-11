Invertir en ladrillos ahora es construir un legado

La compañía se sumó a esta edición con un enfoque que va más allá de la construcción de inmuebles: el concepto de transformar la inversión en un legado.

Bajo esta premisa, Fortaleza presentó su sistema de inversión respaldado por obras reales en ejecución, entre las que destacan Fortaleza Carmelitas, Fortaleza San Martín, Fortaleza Lomas y Fortaleza Pellegrini.

“Participar de esta Expo es una oportunidad para acercar nuestro modelo a nuevas audiencias y demostrar que hoy, en Paraguay, es posible invertir con propósito y proyectar el patrimonio sin endeudarse ni especular”, expresó Sergio Prendoné Pita, CEO del Grupo Karimbatá/Fortaleza.

En un contexto económico donde se valoran más que nunca la estabilidad y la previsibilidad, Fortaleza expone su diferencial: la retroactividad del capital invertido, la posibilidad de acceder a una vivienda sin intereses bancarios y un sistema que prioriza la transparencia, la confianza y el acompañamiento continuo al inversor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un modelo que transforma el ahorro en patrimonio real

Fortaleza destaca su sistema de ahorro en ladrillos, que convierte aportes mensuales en una oportunidad concreta de acceder a un departamento nuevo a estrenar.

Alicia Cardozo, jefa de Sucursal de Fortaleza en Ciudad del Este, explica que este modelo fue diseñado para acompañar el ritmo de cada inversor.

“Fortaleza tiene un modelo de ahorro en ladrillos donde el inversor no se descapitaliza. Hace de manera mensual y consecutiva ahorros en guaraníes que hoy representan G. 1.560.000. Esto va derivado a la llave de un departamento nuevo a estrenar en el tiempo que cada inversor decida adjudicarse, porque realmente el sistema te brinda varias alternativas para que puedas llegar a ese patrimonio”, refiere.

Cardozo enfatiza que el ingreso al sistema no requiere grandes montos iniciales. “Con ese monto, uno se da cuenta que una inversión no necesariamente necesita un monto grande de dinero, sino que por un monto pequeño también podés ser inversionista y capitalizar el recurso que estás teniendo”, revela.

La ejecutiva resalta también la flexibilidad del modelo según los objetivos de cada participante.

“Hay inversores que se proyectan a largo plazo y, por el camino, deciden optar por un proyecto puntual. Lo hacen a través de una licitación, o también a través de los sorteos mensuales que realizamos. Son varias herramientas que el inversor tiene con Fortaleza para tener la llave del departamento lo más próximo posible, y luego rentarlo, venderlo o, por qué no, dejar de alquilar y pasar a algo propio”, indica.

Durante su participación, Fortaleza ofreció atención personalizada con un equipo especializado, preparado para guiar a los interesados en función de sus metas y posibilidades.

En línea con su campaña institucional Invertí y convertite en referente Fortaleza busca democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria y posicionar a cada inversor como protagonista del desarrollo urbano.

Con más de 14 edificios proyectados, más de 1.200 departamentos en construcción y presencia en zonas estratégicas como Avda. Molas López, la empresa continúa creciendo con una visión clara: construir ciudad, crear comunidad y dejar huella.

Más info en www.fortalezainmuebles.com o al (+595 21) 614412.