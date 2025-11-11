Nuevos proyectos y financiamiento propio

Con más de una década de trabajo en el este del país, Rodan se ha posicionado como una de las inmobiliarias que más han contribuido a la expansión urbana de la zona.

Uno de los puntos que más destacan en Rodan es su sistema de financiamiento propio, pensado para facilitar el acceso a terrenos a familias de todo el país.

“Cumplimos el sueño de la casa propia de más de 30.000 paraguayos”, expresó con orgullo Rodrigo Queiroz, director general de la empresa.

Su especialidad son los desarrollos de loteamientos, con terrenos amplios y accesibles.

“La mayoría de los lotes que vendemos son de 360 metros cuadrados, en 130, 150 y hasta inclusive 240 cuotas. Es financiación propia y a un precio bastante accesible”, detalló.

Este modelo permite que los compradores comiencen a construir desde el inicio del plan. “Gracias a este trabajo que hacemos y las demás inmobiliarias también, los paraguayos pueden acceder a unas cuotas y pueden construir su vivienda a partir de la primera cuota”, resaltó.

Más detalles en www.rodan.com.py.