Empresariales
11 de noviembre de 2025 - 01:10

SkyGames, el parque de juegos más grande y moderno del país, llega a Plaza Norte

Una variedad de atracciones propone SkyGames en Plaza Norte de Limpio.
Una variedad de atracciones propone SkyGames en Plaza Norte de Limpio.

Plaza Norte celebra la gran apertura de SkyGames, el parque de juegos más importante y moderno del país, que ya está abierto al público en el corazón de Limpio.

Por ABC Color

Con 1.000 m2 dedicados al entretenimiento familiar, SkyGames llega para convertirse en el nuevo punto de encuentro para niños, adolescentes y adultos que buscan diversión segura, innovadora y de primer nivel.

El nuevo local ofrece una amplia variedad de atracciones, como camas elásticas gigantes, pared de escalada, juegos interactivos, área de arcade, zona para fiestas y espacios diseñados especialmente para los más pequeños.

SkyGames abre sus puertas en Plaza Norte con más de 1.000 m² de entretenimiento para todas las edades.
SkyGames abre sus puertas en Plaza Norte con más de 1.000 m² de entretenimiento para todas las edades.

Todo bajo estrictas normas de seguridad y con la calidad que distingue a SkyGames, marca líder en entretenimiento indoor.

“La llegada de SkyGames marca un nuevo hito para Plaza Norte y para toda la comunidad del norte del área metropolitana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Apostamos a seguir creciendo con propuestas que reúnan a las familias, ofreciendo experiencias únicas y un entorno moderno y accesible”, expresó Saúl Benítez, gerente de Plaza Norte.

Con esta apertura, Plaza Norte refuerza su compromiso de consolidarse como el punto de encuentro del norte del Gran Asunción, sumando nuevas opciones de entretenimiento, gastronomía y compras para todas las edades.

SkyGames invita a celebrar cumpleaños, compartir con amigos y vivir diversión sin límites en Plaza Norte.
SkyGames invita a celebrar cumpleaños, compartir con amigos y vivir diversión sin límites en Plaza Norte.

SkyGames Plaza Norte invita a toda la comunidad a disfrutar de sus instalaciones, celebrar cumpleaños, compartir con amigos y descubrir una nueva forma de diversión sin límites.

Plaza Norte Shopping se ubica sobre la Ruta Transchaco km 22, de Limpio, frente al Abasto Norte.

Está abierto de lunes a domingo de 10:00 a 22:00.

SkyGames promete diversión segura e innovadora, en Limpio.
SkyGames promete diversión segura e innovadora, en Limpio.

Más información en sus redes, como @plazanorte.py.