SkyGames, el parque de juegos más grande y moderno del país, llega a Plaza Norte

Con 1.000 m2 dedicados al entretenimiento familiar, SkyGames llega para convertirse en el nuevo punto de encuentro para niños, adolescentes y adultos que buscan diversión segura, innovadora y de primer nivel.

El nuevo local ofrece una amplia variedad de atracciones, como camas elásticas gigantes, pared de escalada, juegos interactivos, área de arcade, zona para fiestas y espacios diseñados especialmente para los más pequeños.

Todo bajo estrictas normas de seguridad y con la calidad que distingue a SkyGames, marca líder en entretenimiento indoor.

“La llegada de SkyGames marca un nuevo hito para Plaza Norte y para toda la comunidad del norte del área metropolitana.

“Apostamos a seguir creciendo con propuestas que reúnan a las familias, ofreciendo experiencias únicas y un entorno moderno y accesible”, expresó Saúl Benítez, gerente de Plaza Norte.

Con esta apertura, Plaza Norte refuerza su compromiso de consolidarse como el punto de encuentro del norte del Gran Asunción, sumando nuevas opciones de entretenimiento, gastronomía y compras para todas las edades.

SkyGames Plaza Norte invita a toda la comunidad a disfrutar de sus instalaciones, celebrar cumpleaños, compartir con amigos y descubrir una nueva forma de diversión sin límites.

Plaza Norte Shopping se ubica sobre la Ruta Transchaco km 22, de Limpio, frente al Abasto Norte.

Está abierto de lunes a domingo de 10:00 a 22:00.

Más información en sus redes, como @plazanorte.py.