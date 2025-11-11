Empresariales
11 de noviembre de 2025 - 01:00

Tigo Business expuso su expertise en ciberseguridad

Representantes de Tigo Business en Ciudad del Este.
Representantes de Tigo Business en Ciudad del Este.GENTILEZA

La transformación digital avanza, pero también lo hacen los riesgos. Por eso, Tigo Business llevó a cabo una nueva edición de su ciclo Trend Talks, esta vez bajo el eje Resiliencia digital: cómo proteger tu negocio, con el objetivo de acompañar a las empresas del país en su preparación ante amenazas cibernéticas y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Por ABC Color

El encuentro, realizado en Ciudad del Este, reunió a empresarios, emprendedores y líderes tecnológicos de la Región Este, interesados en adoptar soluciones concretas frente a los desafíos del entorno digital.

Durante el evento, los voceros de Tigo Business presentaron estrategias clave para fortalecer la infraestructura tecnológica, prevenir ataques y operar con mayor seguridad en entornos híbridos y multinube, además de mostrar escenarios reales de crisis en un laboratorio, donde se simularon situaciones de ciberataque y respuesta ante incidentes. Tigo Business busca construir un Paraguay más conectado, seguro y preparado para los retos del presente y del futuro.