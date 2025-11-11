Tigo Business expuso su expertise en ciberseguridad

El encuentro, realizado en Ciudad del Este, reunió a empresarios, emprendedores y líderes tecnológicos de la Región Este, interesados en adoptar soluciones concretas frente a los desafíos del entorno digital.

Durante el evento, los voceros de Tigo Business presentaron estrategias clave para fortalecer la infraestructura tecnológica, prevenir ataques y operar con mayor seguridad en entornos híbridos y multinube, además de mostrar escenarios reales de crisis en un laboratorio, donde se simularon situaciones de ciberataque y respuesta ante incidentes. Tigo Business busca construir un Paraguay más conectado, seguro y preparado para los retos del presente y del futuro.