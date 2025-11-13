Hisense deslumbra con el televisor más grande del país y renueva su alianza con la FIFA

La asociación comenzó con el patrocinio inicial de la marca en la Copa Mundial de 2018 y luego se amplió para incluir la cooperación de contenido a través de FIFA+ en 2022.

La tecnología de Hisense se integró en los sistemas VAR para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, lo que ahora conduce al próximo patrocinio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Un momento inolvidable comienza con la experiencia adecuada”, es el lema de Catherine Fang, vicepresidenta de Hisense Group.

Este enfoque centrado en el usuario contribuye a desarrollar tecnologías que crean experiencias inmersivas y personalizadas, que hacen que los fanáticos se sientan parte de cada momento.

La marca ha evolucionado de HDR a Laser TV y ahora a RGB-MiniLED, ofreciendo un nuevo estándar de calidad de imagen.

En ese sentido, Hisense también presentó oficialmente en Paraguay el nuevo televisor de 110” UX MiniLED, el más grande disponible actualmente en el mercado nacional.

El lanzamiento se realizó en el local de Nissei Asunción, una de las tiendas más icónicas del país en comercialización de productos electrónicos.

El evento contó con la conducción de Bicho Riveros, la presencia de directivos de Hisense, Nissei y Global10, invitados especiales y medios de comunicación.

La última gran novedad del evento fue la participación estelar de Bruno Pont, quien selló su alianza con Hisense para acompañar, compartir y celebrar la pasión del fútbol en el camino al Mundial 2026.

Carlos Falcón, director de Marketing Regional, destacó las principales innovaciones del nuevo modelo, diseñado para ofrecer una experiencia visual y sonora sin precedentes.

Entre sus principales características se destacan:

Tecnología RGB MiniLED: ofrece negros más profundos y un contraste superior, con un control preciso de la iluminación para una imagen más realista.

Procesador Hi-View Engine X: analiza cada imagen en tiempo real para lograr una calidad visual más nítida, fluida y dinámica.

165 Hz Game Mode Ultra: velocidad y fluidez extrema para dominar cada partida sin demoras.

El nuevo televisor Hisense 110” UX MiniLED llega al mercado paraguayo con dos años de garantía y el respaldo de GLOBAL10 S.A., representante exclusivo y distribuidor autorizado de Hisense en Paraguay.

Además, durante el lanzamiento se anunció que próximamente se estarán presentando beneficios y premios especiales para los clientes de Nissei que elijan productos Hisense, reforzando así la alianza estratégica entre ambas marcas líderes.

Sobre Hisense

Presente en más de 160 países, Hisense ofrece productos diseñados para cada espacio del hogar.

Su compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente la ha posicionado como una de las marcas líderes del mercado global de televisores.

A través de su constante desarrollo tecnológico y alianzas estratégicas, la compañía continúa elevando la experiencia visual y estableciendo nuevos estándares en la industria.

