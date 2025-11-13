La UAP impulsa el aprendizaje inteligente y la recapacitación

Entre las herramientas más disruptivas destacan la inteligencia artificial (IA) y el reskilling (recapacitación), dos fuerzas que están transformando la manera en que aprendemos, enseñamos y trabajamos.

En este contexto, la Universidad Autónoma del Paraguay (UAP), en colaboración con la Universidad Autónoma de Chile, realizó el IV Summit Internacional Desde la IA al Reskilling. ¿Cómo (re) formamos el talento?, desarrollado en el Sheraton Asunción.

La IA está revolucionando los procesos de capacitación mediante el aprendizaje personalizado.

Gracias a algoritmos inteligentes, es posible analizar el progreso, las fortalezas y las áreas de mejora de cada persona, ajustando los contenidos a su ritmo y nivel de desempeño. Este enfoque asegura experiencias formativas más eficientes, dinámicas y alineadas con las demandas del mercado laboral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, el reskilling se convierte en una estrategia clave para redirigir el talento ya existente hacia áreas críticas y emergentes, permitiendo a los trabajadores adquirir las competencias necesarias para responder a un entorno cambiante. En lugar de descartar capacidades, se trata de reorientarlas y potenciarlas para fortalecer tanto a las organizaciones como al país en su conjunto.

Las disertaciones estuvieron a cargo de profesionales, como Ulisses Cabral (Paraguay), Óscar García (Alemania), Dr. Sergio Patrick Somerville (Chile), Carlo Alberto Berto (Italia), Dr. Payam Mohammadi (Kurdistán), Dr. Pedro R. Mondelo (España), Salma Agüero (Paraguay), Ing. Miguel Gómez (Paraguay) y el Dr. Emiliano Joel Estigarribia Canese (Paraguay).