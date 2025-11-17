Convertir la comunicación en transformación

Al recibir la distinción, Alexandra no dudó en compartir el mérito, subrayando la esencia colaborativa del éxito empresarial.

“Estoy recibiendo esta distinción de forma personal, pero es para todo el equipo, porque finalmente emprender se trata de eso, de poder construir equipo, de rodearnos de personas que nos ayuden a cumplir esos sueños y esas metas que tenemos al iniciar algo”, declaró la joven.

Esta filosofía de trabajo en equipo ha sido la base para el crecimiento exponencial de sus agencias en un sector cada vez más competitivo.

El recorrido profesional de Alexandra comenzó con una clara misión que hoy es más relevante que nunca: la comunicación con propósito.

ECO, la primera empresa, nació hace más de 10 años con el objetivo de ayudar a organizaciones y empresas a comunicar todo el impacto de sus acciones.

Posteriormente, fundó ROW, también en el ámbito de la comunicación, enfocada en la construcción de reputación para líderes y empresas del sector privado.

“Con esas dos misiones es que fuimos creciendo y la verdad que cada vez más, pues finalmente las empresas, los líderes, las organizaciones, también de la sociedad civil, pueden ver la importancia de comunicar estratégicamente”, explicó.

Ella enfatiza el valor de la simplicidad en la transmisión de mensajes. “Llevar esos mensajes de forma sencilla a la gente, como para poder tener cada vez más seguidores y cada vez más personas que apoyen nuestras causas”, sostuvo.

Alexandra dedica el galardón a sus pilares fundamentales, reconociendo el apoyo incondicional que la hizo llegar hasta donde está.

“A mis padres, porque fueron quienes siempre me dieron todas las herramientas como para poder estar hoy acá”, concluyó.