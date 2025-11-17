Personal Flow acompañó los Premios ADEC en su XXX aniversario, celebrando la excelencia e innovación empresarial en Paraguay

Desde su creación, los Premios ADEC se consolidaron como un espacio que visibiliza modelos de gestión ejemplares, promueve buenas prácticas y demuestra que el éxito empresarial puede ir de la mano con el impacto social y ambiental positivo.

En estos 30 años, más de 360 empresas de distintos sectores fueron distinguidas por su compromiso con la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

En esta edición, los Premios ADEC otorgó el principal galardón al Grupo Hilagro: Empresa del Año 2025.

También fueron reconocidas Books y Cooperativa Manduvirá Ltda (Triple Impacto 2025); Softshop S.A. (Innovación 2025); y High Farms y Tava Glamping (Mipyme 2025).

En la categoría Joven Emprendedor destacaron dos mujeres: Alexandra Cortese, de Agencia Eco y Row; y Ximena Mendoza, de Mboja’o.

Sobre la ADEC

Fundada en 1981, la Asociación de Empresarios Cristianos tiene la misión de impulsar la formación integral del empresariado y su responsabilidad social mediante la promoción de la participación en la transformación y el desarrollo social.

Con ese espíritu nacieron los Premios ADEC. Además de esta distinción, la organización ofrece espacios de formación continua para emprendedores y empresas mediante el desarrollo de una economía sustentable centrada en las personas.