Tres décadas de éxito empresarial en Paraguay

La ADEC reconoció al Grupo Hilagro como Empresa del año 2025, por su sobresaliente crecimiento y exitosa expansión en el rubro de los agronegocios.

La entrega del premio estuvo a cargo de Jorge Figueredo Coronel, presidente de ADEC. “Buscamos organizaciones que no solo demuestran éxito financiero, sino que también evidencian un compromiso genuino con la responsabilidad social y ambiental. Este enfoque integral asegura que los galardonados sean verdaderos modelos a seguir en el ámbito empresarial”, afirmó.

En la categoría Triple Impacto (social, ambiental y económico) dos empresas se llevaron el Premio ADEC 2025: Book, gracias a su compromiso con la educación y la cultura a través del Centro Cultural Melodía, así como su desarrollo sostenible, y la Cooperativa Manduvirá Ltda. por su compromiso con el bienestar de su comunidad, los programas de inclusión, capacitación y empoderamiento de sus 1000 socios productores, la mejora de sus condiciones de vida y la igualdad de sus oportunidades.

En la categoría Innovación fue galardonada Softshop, firma especializada en infraestructura TI (tecnología de la información).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recibió el premio por su interés constante en la creación de productos innovadores y la incorporación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el business intelligence, específicamente diseñadas para el mundo corporativo y educativo.

La categoría Mipyme impulsa a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Este año, el premio recae en High Farms, distinguida por ser un ejemplo de innovación y emprendimiento joven, y Tava Glamping, de Juan José Ardissone y Eliana Rodríguez, dedicada al rubro hotelero.

Alexandra Cortese Mayans, de Agencia Eco y Row; y Ximena Mendoza Renaut, de Mboja’o, compartieron el premio Jóvenes Emprendedoras 2025.

La ADEC, miembro de la Unión Internacional de Empresarios Cristianos (UNIAPAC), persigue desde 1981 la misión de impulsar la formación integral del empresariado y su responsabilidad social mediante la promoción de la participación en la transformación y el desarrollo social.