GNB Travel+: la forma de viajar con más destinos y beneficios

Con GNB Travel+, los clientes podrán operar con todas las agencias de viajes del país, mediante la plataforma de pagos: Travel Pay, que integra a todas las agencias del mercado en un mismo ecosistema y con descuentos directos de hasta G. 1.500.000 al pagar con las tarjetas de crédito Banco GNB.

Esto permite a cada cliente seguir viajando con su agencia de confianza, sin cambios, pero accediendo a ventajas únicas ofrecidas por el Banco.

Beneficios principales de GNB Travel+

Descuentos directos de hasta G. 1.500.000 en paquetes de viajes, financiación en hasta 18 cuotas sin intereses, libertad de elección del destino y la agencia de viajes y la operativa simple y transparente de pago mediante Travel Pay y las tarjetas de crédito Banco GNB.

Con este nuevo servicio único dentro del rubro bancario y de viajes, los clientes solo deben cotizar su próximo viaje en su agencia habitual y el descuento GNB Travel+ estará incluido de forma directa en el paquete de su preferencia para abonar con su tarjeta de crédito del Banco GNB.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

GNB Travel+ nace para acompañar a los clientes del banco en todos sus viajes ofreciéndoles beneficios reales en el momento, libertad de elección y una experiencia más simple y personalizada.

Al trabajar con todas las agencias de viajes, GNB Travel+ mediante Travel Pay facilita a todos los viajeros la elección de su destino, vuelo y estadía con la tranquilidad y seguridad que el Banco GNB ofrece.

Para conocer más sobre los beneficios, paquetes aplicables, compra mínima, se puede acceder a www.beneficiosbancognb.com.py.