Pulp Empanada Fest 2025: sabor y tradición para toda la familia

El Puerto de Asunción volvió a convertirse en el epicentro gastronómico del país con la realización del Pulp Empanada Fest 2025, una edición que consolidó el crecimiento del evento y su impacto en la agenda cultural y empresarial de la capital. Desde horas de la mañana hasta la noche, miles de asistentes disfrutaron de una propuesta que combinó sabor, tradición y entretenimiento, reafirmando el valor de esta plataforma para la gastronomía local.

La cuarta edición del festival reunió a 20 locales reconocidos, entre ellos Mingo, Don Oso, Kily, Lido, Bolsi, Bar Leo, Provista/Patria/Porvenir, En lo de Ña Doris, La Picanta, Más Uno Empanadas, Las Hermanas Marchela, Pronto Empanadas, Lomas, Bar Nacional, El Abuelo, JK Pastelitos Dulces, Paris, Pink Cow y La Nutry, que aportó opciones sin gluten y fit.

De la misma manera, Amandau acompañó la jornada con sus tradicionales helados, completando así una experiencia gastronómica diversa y accesible para todos los gustos.

Además del atractivo culinario, el evento ofreció una variada cartelera artística. Se presentaron Kita Pena, DJ Mario Ferreiro con su show de vinilos, DJ Faro, y el dúo humorístico Legión Humor con Clara Franco y Gustavo Cabaña. Para los más pequeños, el espectáculo mágico de Abracadante fue uno de los puntos más celebrados del día.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con espacios cubiertos, zona infantil y estacionamiento habilitado, el festival logró brindar comodidad y seguridad a las familias, grupos de amigos y visitantes que se sumaron a la propuesta. Las entradas, disponibles en puerta, incluyeron una Mini Pulp y un ticket de consumo, lo que permitió a los asistentes iniciar su recorrido gastronómico desde el ingreso.

El éxito de esta edición del Pulp Empanada Fest 2025 reafirma su posicionamiento como un evento de referencia en el país, capaz de convocar a distintos públicos y promover el valor cultural y económico de la gastronomía nacional. Con una participación masiva y un formato en constante evolución, el festival se proyecta como una plataforma cada vez más relevante para emprendedores, marcas y consumidores.