Vale todo–La noche de las bandas apoya a Fundación Florencia

El evento, a las 20:30, reunirá a destacados artistas, como Salamandra, Villagrán Bolaños, Funkchula, Andrea Valobra, Anna Chase y otros invitados sorpresa, prometiendo una experiencia intensa de rock, humor y energía en vivo.

El propósito es apoyar a la Fundación Florencia, una organización que ayuda a miles de familias que viven con la hipoacusia.

La Fundación Florencia trabaja para ofrecer atención médica, apoyo emocional y acompañamiento integral a niños, niñas y sus familias con pérdida auditiva, ayudando a mejorar su calidad de vida, favorecer la inclusión social y abrir caminos hacia un futuro con más oportunidades.

Entre sus acciones más destacadas la fundación ha provisto audífonos o implantes cocleares a quienes lo necesitan, así como el seguimiento en su rehabilitación auditiva.

Además, impulsa campañas de concientización para la detección temprana de la hipoacusia y trabaja de la mano con profesionales fonoaudiólogos a través de alianzas como la que firmó con la Sociedad Paraguaya de Fonoaudiología (Sopafo).

La fundación concretó una donación de audífonos para 17 niños gracias a un convenio con la Fundación Argentina de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditiva (Fanda), marcando un gran paso hacia una mayor inclusión.

Asimismo, cada año celebra su “Día Florencia”, un encuentro que reúne a familias, profesionales y donantes para reforzar la comunidad y visibilizar la importancia del apoyo mutuo.

Las entradas para el show de esta noche están disponibles en www.tuti.com.py, a G. 160.000 y G. 130.000; además, se ofrece un 20% de descuento con tarjetas del Banco Itaú.