Empresariales
21 de noviembre de 2025 - 18:47

Punto Farma se suma a los mega descuentos

Punto Farma para Web Black De maponte <maponte@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 21-11-2025 18:20 21-11-2025
Punto Farma para Web Black De maponte <maponte@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 21-11-2025 18:20 21-11-2025Gentileza

Punto Farma, la principal cadena del sector farmacéutico en Paraguay, confirma su participación en el Black Friday 2025, uno de los eventos comerciales más relevantes del país, ofreciendo descuentos de hasta el 70% vigentes del 27 al 30 de noviembre.

Por ABC Color
Punto Farma pone a disposición su red de 740 sucursales, además de sus canales digitales.
Punto Farma pone a disposición su red de 740 sucursales, además de sus canales digitales.