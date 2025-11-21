SOUEAST desembarca oficialmente en Paraguay: una nueva experiencia urbana de movilidad

Con la incorporación de SOUEAST a su portafolio, el Grupo Santa Rosa refuerza su visión de ofrecer en Paraguay vehículos innovadores, conectados y alineados a las nuevas tendencias de movilidad.
“SOUEAST representa una nueva manera de vivir la ciudad, combinando diseño, tecnología y una experiencia de manejo distinta. Es una propuesta que eleva y redefine las expectativas de nuestros clientes sobre una marca automotriz”, destacó Agustín Varela, gerente general del Grupo Santa Rosa.
Modelos presentados
El SOUEAST S06 1.6T llega a Paraguay como un crossover compacto que combina dinamismo, tecnología y un diseño pensado para la vida urbana.
Está equipado con un motor 1.6 TGDI de 194 HP y ofrece tres modos de conducción —Eco, Confort y Sport— que se adaptan a cada estilo de manejo.
En seguridad incorpora un completo sistema ADAS y seis airbags, garantizando confianza en todo momento.
Su interior destaca por la pantalla central de 15.6 pulgadas, cámara de visión 540°, techo panorámico y un sistema de audio premium SONY.
Además, integra compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto para una conectividad total.
Su precio es de USD 25.990.
SOUEAST S06 PHEV 1.5T (Híbrido Enchufable)
El S06 PHEV 1.5T se presenta como una alternativa híbrida enchufable para quienes buscan eficiencia energética sin perder potencia.
Ofrece una impresionante potencia combinada de 355 HP y modos de manejo que incluyen Eco, Comfort, Sport, EV (100% eléctrico) y HEV (híbrido).
Su equipamiento tecnológico incorpora seguridad ADAS, seis airbags, pantalla táctil de 15.6”, cámara 540°, techo panorámico y sistema de sonido SONY, junto con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.
Es una propuesta ideal para quienes desean transitar hacia una movilidad más sustentable.
Su precio es de USD 27.990.
SOUEAST S07 1.6T
El SOUEAST S07 es un SUV mediano con capacidad para siete pasajeros, pensado para familias o quienes buscan comodidad y amplitud sin renunciar a un estilo moderno.
Impulsado por un motor 1.6 TD con transmisión 7DCT y 145 HP, ofrece los modos de manejo Eco, Confort y Sport.
Su paquete de seguridad incluye ADAS y su equipamiento premium destaca por el techo panorámico, cámara de visión 540°, pantalla de 12.3 pulgadas, sistema de audio SONY y conectividad completa mediante CarPlay y Android Auto.
Su precio es de USD 26.990.
SOUEAST S09 (1.6T y 2.0T)
El SOUEAST S09 llega al país como el SUV premium de la marca, ofreciendo dos opciones de motorización: 1.6T y 2.0T. La versión 1.6T incorpora un motor 1.6 TD con transmisión 7DCT y 194 HP, junto con modos de manejo Eco, Confort y Sport.
En su interior se destacan su pantalla de 15.6 pulgadas, sistema de audio SONY, techo solar eléctrico, cámara panorámica HD 360° y capacidad para siete pasajeros.
Por su parte, la versión 2.0T eleva aún más la experiencia, incluyendo un motor de 251 HP con transmisión 8AT, cámara panorámica HD 540° y el mismo equipamiento premium orientado al confort y la tecnología.
Ambas versiones ofrecen CarPlay y Android Auto y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.
Los precios son de USD 27.990 para la versión 1.6T y USD 32.990 para la versión 2.0T.
Más info en los showrooms oficiales de Avda. Santísimo Sacramento esq. Rocío Cabriza y en Avda. Choferes del Chaco y José Asunción Flores 4185.
En redes de Instagram / Facebook: @soueastparaguay y en www.soueast.com.py.