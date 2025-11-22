Bancop abrió nuevo centro de atención al cliente en el Este

Bancop dio un nuevo paso en su plan de expansión estratégica con la habilitación de su Centro de Atención al Cliente en la ciudad de San Cristóbal, una de las zonas productivas más importantes del país. Ubicada a 337 kilómetros de Asunción y a 117 kilómetros de Ciudad del Este, la localidad se destaca por su dinamismo agrícola, ganadero e industrial, lo que la convierte en un punto clave para fortalecer la cercanía con los productores y con todos los actores del sector económico regional.

La misión de la entidad siempre ha sido acompañar al sector productivo, apoyarlo tanto en los momentos favorables como en los desafíos propios de cada ciclo económico. Con esta nueva presencia institucional, el banco reafirma su esencia: ser un aliado estratégico para quienes impulsan el crecimiento nacional.

Desde esta sede, los clientes podrán realizar todo tipo de operaciones bancarias y acceder a servicios financieros integrales, desde la gestión de créditos especializados hasta la apertura de cuentas y la obtención de tarjetas.

Los productos disponibles abarcan soluciones para empresas corporativas, pymes, productores agropecuarios e industrias, además de servicios para personas. La cartera incluye créditos para capital operativo, inversiones de largo plazo, financiamiento ganadero y agrícola, así como cuentas corrientes, cajas de ahorro y múltiples beneficios asociados. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 08:30 a 14:00, en días hábiles.

“El sector productivo es el pulmón de la economía paraguaya. Nuestro compromiso es apoyarlo con servicios financieros competitivos y acordes a sus necesidades. Si al sector productivo le va bien, al Paraguay le va bien”, expresó el gerente general de Bancop, señor Dimas Ayala, durante la presentación del nuevo centro.

A su vez, el presidente de la institución, señor Michael Harder, destacó el acompañamiento recibido para concretar la apertura.

“Somos un banco que apuesta al desarrollo de quienes desean seguir creciendo. Agradecemos especialmente a la Cooperativa Pindo por el apoyo y por facilitar la instalación de Bancop en esta ciudad tan relevante para la producción nacional”, manifestó.

Con esta inauguración, Bancop reafirma su visión de crecimiento desde la raíz, fortaleciendo su vínculo con las comunidades que hacen posible el desarrollo del país.

Para más información sobre los servicios disponibles, los interesados pueden comunicarse al (021) 325-5000 o ingresar a www.bancop.com.py.