Essenza: Sueñolar lanzó su nueva colección de muebles

En paralelo, la marca anunció la llegada de nuevos muebles importados, ampliando su oferta hacia un portafolio más robusto, contemporáneo y alineado a las tendencias internacionales de diseño.

Essenza: diseño contemporáneo con alma propia

Desarrollada a partir de materiales nobles, procesos artesanales y tecnología de precisión, Essenza propone muebles que transforman los espacios en ambientes con historia, serenidad y propósito.

Su estética se caracteriza por paneles ripados en madera maciza trabajados con CNC y terminación artesanal a poro abierto.

Además, posee líneas puras, tonos naturales y una identidad visual sofisticada, pensada para hogares modernos. Todo esto sin dejar de lado la calidad de los herrajes.

Igualmente, los sistemas de apertura son suaves y silenciosos, lo que eleva la funcionalidad a estándares internacionales.

Esta nueva línea fue creada pensando en quienes buscan espacios modernos y minimalistas. Por ello, se ofrecen productos para la sala de estar, comedor y dormitorio, con el objetivo de ser parte esencial del hogar.

Por otro lado, durante noviembre Sueñolar junto con Itaú ofrecen descuentos imperdibles de hasta el 50% con tarjetas de crédito y los clientes de Personal Bank pueden obtener rebajas de hasta el 55%.

Los interesados pueden conocer la colección completa en las tiendas de Sueñolar.