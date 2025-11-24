Apple fortalece el mercado premium de Paraguay con Alemania Cell

El mercado prémium de tecnología en Paraguay continúa en expansión, impulsado por un crecimiento del 38% en las ventas de iPhone. Este dinamismo evidencia no solo la demanda por dispositivos de alta gama, sino también la madurez del consumidor local y su interés por experiencias tecnológicas de calidad internacional.

En este contexto, Alemania Cell se consolida como el principal distribuidor autorizado de Apple en el país. Con más de 25 tiendas en los principales shoppings y un ecosistema de servicios en constante expansión, la compañía permite a los clientes acceder a toda la gama de productos Apple, acompañados de soporte técnico especializado y atención personalizada.

El modelo operativo de Alemania Cell combina eficiencia, cobertura nacional y estándares internacionales de la marca, garantizando que cada usuario encuentre soluciones completas, desde la compra hasta el soporte postventa. La empresa continúa invirtiendo en expansión y mejorando la experiencia del cliente, consolidando su liderazgo en el segmento prémium.

“Nuestro compromiso es ofrecer excelencia operativa y reforzar la experiencia del cliente, contribuyendo al crecimiento del mercado tecnológico paraguayo”, destacó la compañía. La disponibilidad de Apple a través de Alemania Cell confirma que Paraguay es un mercado en crecimiento para dispositivos prémium y que los consumidores locales pueden acceder a la experiencia completa de la marca.

Los interesados pueden visitar la Casa Central de Alemania Cell, en Av. Aviadores del Chaco 1669 c/ San Martín, o cualquiera de sus más de 25 tiendas distribuidas a nivel nacional para explorar toda la gama de productos Apple.