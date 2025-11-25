CCI conmemora 35 años de construcción con propósito

Entre sus obras emblemáticas actuales y más recientes se destacan el Proyecto Ejecutivo y la Dirección de Obra de Sudameris Plaza, acompañando al estudio Foster and Partners como arquitecto local; los edificios Feel Asunción, Miami Tower Asunción, Skytower, Home Palace Tower, Sun Palace Tower.

Igualmente, el complejo residencial Marena, los edificios Tierra Alta Hassler, Del Maestro, Malutín y Mburucuyá, y los edificios sostenibles The Station, además de numerosos desarrollos residenciales y corporativos que marcan el crecimiento del país.

Como empresa B de triple impacto, CCI prioriza en su gestión los pilares económico, social y ambiental.

Junto a su equipo, colabora con Teletón en iniciativas como las plazas inclusivas y el proyecto y gerenciamiento del nuevo centro de hidroterapia; también con la Fundación Renal, y con la organización A Todo Pulmón, con quienes impulsa e implementa programas propios de reforestación que fortalecen su compromiso con la sostenibilidad. De esta forma, la empresa conserva la filosofía de que construir bien es construir con propósito.

En estos 35 años, CCI ha demostrado que la excelencia técnica y la gestión responsable pueden ir de la mano. Con un equipo de profesionales comprometidos, continúa expandiendo su presencia y desarrollando proyectos que integran diseño, eficiencia energética y bienestar urbano.

Este aniversario no solo invita a mirar atrás con orgullo, sino a hacerlo hacia adelante con compromiso. En CCI siguen desafiándose para construir ciudades más humanas, accesibles y sostenibles, integrando innovación y empatía en cada proyecto.