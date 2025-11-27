Colaboradores de Toyotoshi en concurso de habilidades

El concurso, que tiene el objetivo de continuar mejorando los servicios de atención a clientes y promover el desarrollo profesional de los colaboradores de la empresa, contó con la presencia de directores del Grupo Toyotoshi, clientes y familiares de los colaboradores en competencia.

El primer puesto incluyó trofeo y placa oficial de Toyota Motor Corporation Japón, G. 5.000.000 y obsequios de Toyota y de los aliados Lubrax y Renpar. Para el segundo y tercer puesto entregaron trofeos bronce y plata, además de obsequios de Toyota y de los aliados Lubrax y Renpar. Así, el Grupo Toyotoshi continúa impulsando el conocimiento y crecimiento de sus colaboradores, para continuar otorgando la mejor experiencia al cliente final.