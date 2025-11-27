Empresariales
27 de noviembre de 2025 - 01:00

Colaboradores de Toyotoshi en concurso de habilidades

Ganadores del “Concurso de Habilidades Técnicas” de Toyota,
El Grupo Toyotoshi realizó el “Concurso de Habilidades Técnicas” de Toyota, donde técnicos del departamento posventa de la compañía demostraron sus conocimientos, habilidades y capacidades en diversas pruebas que involucran mecánica, chapería, pintura y asesoramiento en servicios y repuestos.

Por ABC Color

El concurso, que tiene el objetivo de continuar mejorando los servicios de atención a clientes y promover el desarrollo profesional de los colaboradores de la empresa, contó con la presencia de directores del Grupo Toyotoshi, clientes y familiares de los colaboradores en competencia.

El primer puesto incluyó trofeo y placa oficial de Toyota Motor Corporation Japón, G. 5.000.000 y obsequios de Toyota y de los aliados Lubrax y Renpar. Para el segundo y tercer puesto entregaron trofeos bronce y plata, además de obsequios de Toyota y de los aliados Lubrax y Renpar. Así, el Grupo Toyotoshi continúa impulsando el conocimiento y crecimiento de sus colaboradores, para continuar otorgando la mejor experiencia al cliente final.