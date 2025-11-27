Empresariales
Oniria/TBWA fue elegida “Mejor Agencia” del país

Oniria/TBWA fue elegida “Mejor Agencia” en el Tatakua 2025.GENTILEZA

En Asunción se celebró una nueva edición del Festival Tatakuá, organizado por el Círculo de Creativos de Paraguay. Oniria\TBWA se consagró nuevamente Agencia del Año, acumulando un oro, trece platas y dieciocho bronces, alcanzando así un inédito registro de 15 ediciones liderando el certamen.

Por ABC Color

“Pasaron muchas cosas en este barco durante el último año, pero nunca perdimos la pasión por las buenas ideas como motor para construir grandes marcas”, expresó Daniel Achaval, CEO de Oniria\TBWA.

Por su parte, Ana Guanes, CCO de la agencia, destacó: “ser Agencia del Año durante 15 años en el Tatakuá es un orgullo inmenso, pero sobre todo una responsabilidad. En Oniria trabajamos para que cada idea deje una huella, y este logro pertenece a cada persona del equipo que pone el corazón en lo que hace”.

Ivana Croskey, directora de cuentas, agregó: “lo que más me conmueve de este equipo es la intensidad con la que empuja el barco hacia el mismo lado. Eso se ve en cada presentación, en cada idea que impulsamos”.