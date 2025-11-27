Oniria/TBWA fue elegida “Mejor Agencia” del país

“Pasaron muchas cosas en este barco durante el último año, pero nunca perdimos la pasión por las buenas ideas como motor para construir grandes marcas”, expresó Daniel Achaval, CEO de Oniria\TBWA.

Por su parte, Ana Guanes, CCO de la agencia, destacó: “ser Agencia del Año durante 15 años en el Tatakuá es un orgullo inmenso, pero sobre todo una responsabilidad. En Oniria trabajamos para que cada idea deje una huella, y este logro pertenece a cada persona del equipo que pone el corazón en lo que hace”.

Ivana Croskey, directora de cuentas, agregó: “lo que más me conmueve de este equipo es la intensidad con la que empuja el barco hacia el mismo lado. Eso se ve en cada presentación, en cada idea que impulsamos”.