Sudameris impulsa el desarrollo más innovador del Paraguay

Sudameris está presente como banco oficial del Distrito, acompañando su crecimiento desde la etapa inicial y sumándose activamente a esta nueva vida urbana.

Diseñado por la reconocida firma mexicana Sordo Madaleno, Distrito Perseverancia adopta el concepto de “ciudad de 15 minutos”, conectando hogar, trabajo, servicios y entretenimiento en un entorno integrado.

Con más de 7 hectáreas, un parque elevado de 11.000 m2, jardines, plazas, senderos y arquitectura en diálogo con la naturaleza, el proyecto se convertirá en un espacio de referencia para residentes, visitantes y empresas.

Sudameris ha acompañado a Distrito Perseverancia desde sus primeras etapas, participando en el financiamiento del proyecto y apostando a una visión urbana centrada en la innovación, la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

Con la apertura de su nuevo centro de atención en este destino, Sudameris refuerza el compromiso de estar cerca de las personas y empresas, impulsando su crecimiento.

Como parte de esta alianza estratégica, Sudameris contará con beneficios exclusivos para sus clientes, con foco especial en el track comercial.

Distrito Perseverancia se consolida como un nuevo polo gastronómico, de moda y lifestyle, con propuestas nacionales e internacionales cuidadosamente seleccionadas. Es un nuevo destino gourmet, con restaurantes, cafeterías, bistrós y cocina contemporánea.