DHL Express lanza el Priority Import en Centro y Sudamérica

Esta solución, diseñada especialmente para importaciones exprés de cargas superiores a 50 kg, busca brindar velocidad, visibilidad y atención personalizada a importadores, tanto particulares como empresas, que exigen eficiencia y seguridad en sus operaciones internacionales.

Priority Import by DHL es un servicio diferenciado de importación exprés aérea, dirigido a empresas y clientes particulares que requieren transportar cargas urgentes y sensibles, desde 50 kg hasta 3.000 kg.

A través de una red propia y robusta, con vuelos diarios y espacio garantizado, DHL Express ofrece tiempos de tránsito definidos y exprés desde los 220 países y territorios donde opera hacia los 15 países de la región.

El nuevo servicio incluye la gestión integral de la importación, desde la recolección en el país de origen hasta el despacho aduanero y la entrega final, apoyado por un equipo dedicado a este servicio, que monitorea proactivamente cada envío y mantiene una comunicación personalizada con el cliente durante todo el trayecto.

En Paraguay, Priority Import by DHL “también responde a retos que las empresas locales enfrentan en el momento de importar cargas pesadas, que incluyen limitaciones de horarios en aeropuertos secundarios, costos no cotizados, inconsistencias documentales o capacidad aérea limitada durante temporadas altas para las diferentes industrias, como ocurre con la cosecha de flores, o ante el aumento de la demanda de productos farmacéuticos”, indicó Milva Bogado, country manager de DHL Express Paraguay.