Nueva Americana reabrió su tienda en el Shopping Mariscal

La marca volvió a abrir sus puertas con un espacio completamente renovado, ampliado y reorganizado, con el fin de ofrecer una experiencia de compra más moderna, funcional y alineada a su nueva propuesta de valor.

La tienda, que ocupa toda una planta del tercer nivel, estrenó un diseño actualizado con una distribución renovada de sus categorías y marcas, permitiendo una circulación más fluida y una exhibición más estratégica de las colecciones.

La reapertura incluyó también la presentación de la nueva colección de Navidad, la cual se convirtió en el eje principal del evento, mostrando tendencias, colores y estilismos que marcarán la temporada festiva.

Durante la reapertura, los clientes accedieron a beneficios especiales, como 25% de descuento con Banco Atlas y 20% de descuento con TNA, incentivos que acompañaron el relanzamiento y estimularon la visita del público. Estas acciones se complementaron con la presentación de las nuevas líneas de moda, accesorios, hogar y juguetería que formaron parte de la propuesta festiva.

“Nueva Americana es una de las tiendas ancla del Shopping Mariscal y una de las que cuenta con mayor superficie dentro del centro comercial. Su presencia es muy significativa para nuestros visitantes, y muchos clientes estaban esperando con entusiasmo su reapertura. Nos alegra acompañar esta nueva etapa de renovación, expansión y fortalecimiento de su propuesta comercial”, destacó Silvia Oviedo, gerente del Shopping Mariscal.