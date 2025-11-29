Subway abrió sus puertas en Shopping Plaza Norte

La marca, que desembarcó oficialmente en el país a comienzos de 2025, reafirma así su compromiso de crecimiento y su apuesta por el mercado local, acercando su propuesta gastronómica a nuevas zonas del país.

El nuevo restaurante ofrece a los clientes el clásico menú de sándwiches, ensaladas y wraps, elaborados con vegetales frescos y proteínas de calidad.

Entre las opciones se destacan las líneas “Subway Series”, con combinaciones establecidas; que permite personalizar cada sándwich según preferencia; y la variedad “Salteada”, con recetas de carne o pollo acompañadas de verduras.

Todos los productos se complementan con papas fritas o cookies, gaseosas, y el tradicional pan horneado diariamente en cada local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy