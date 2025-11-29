Empresariales
29 de noviembre de 2025 - 01:00

Subway abrió sus puertas en Shopping Plaza Norte

Subway ya se encuentra en el Shopping Plaza Norte.
Subway ya se encuentra en el Shopping Plaza Norte. Pedro Gonzalez

Subway, reconocida como una de las marcas de restaurantes de comida fresca y saludable más grandes del mundo, continúa fortaleciendo su presencia en Paraguay con la apertura de su cuarto local, ubicado en el Shopping Plaza Norte, en la ciudad de Limpio.

Por ABC Color

La marca, que desembarcó oficialmente en el país a comienzos de 2025, reafirma así su compromiso de crecimiento y su apuesta por el mercado local, acercando su propuesta gastronómica a nuevas zonas del país.

El nuevo restaurante ofrece a los clientes el clásico menú de sándwiches, ensaladas y wraps, elaborados con vegetales frescos y proteínas de calidad.

Entre las opciones se destacan las líneas “Subway Series”, con combinaciones establecidas; que permite personalizar cada sándwich según preferencia; y la variedad “Salteada”, con recetas de carne o pollo acompañadas de verduras.

Todos los productos se complementan con papas fritas o cookies, gaseosas, y el tradicional pan horneado diariamente en cada local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy