Superseis celebró Semana de la Cocina Italiana 2025

La iniciativa se desarrolló en el marco de la X Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, en alianza con la Embajada de Italia en Paraguay.

En el citado contexto, los locales de Superseis ofrecieron un ambiente inspirado en Italia, con los colores, aromas y sabores que hicieron a la gastronomía del país europeo en una de las más queridas y reconocidas de todo el mundo.

Uno de los momentos centrales de la programación fue la presencia del reconocido chef italiano Leonardo Fumarola, quien brindó un exclusivo show gastronómico de cocina en vivo.

Durante la experiencia, el chef compartió técnicas, recetas y secretos de la cocina italiana tradicional, invitando a los asistentes a disfrutar un encuentro culinario único.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy