Taller “Creatividad humana vs. creatividad artificial”

La jornada propuso ejercicios colaborativos y dinámicas reales para pensar con IA sin dejar de pensar como humanos, expandiendo la imaginación y usando la tecnología como extensión —no sustitución— de la mente creativa.

Como speaker internacional invitado estuvo Martín Rumbo, director general creativo en Notable Publicidad de Uruguay y socio-director académico en Brother Montevideo, con +17 años de trayectoria liderando equipos y formando 17 generaciones de nuevos talentos. Fue ganador de +100 premios en festivales, como Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, Effie y FIAP. Desarrolló campañas para marcas como Banco Itaú, Divino, Zillertal, Lay’s, Doritos, Ministerio de Turismo de la Roca, Argentina, BSE, Salus, Claro, Antel, Armiño, Peñarol, Urufarma, Don Pascual, Santa Teresa y Disa.