Empresariales
29 de noviembre de 2025 - 01:00

Taller “Creatividad humana vs. creatividad artificial”

La Universidad Americana realizó un taller sobre creatividad.
La Universidad Americana realizó un taller sobre creatividad.ARCENIO ACUÑA

La Universidad Americana realizó el taller “Creatividad humana vs. creatividad artificial”, una experiencia práctica para entender cómo la emoción, la intuición y el dato conviven en la era de la IA.

Por ABC Color

La jornada propuso ejercicios colaborativos y dinámicas reales para pensar con IA sin dejar de pensar como humanos, expandiendo la imaginación y usando la tecnología como extensión —no sustitución— de la mente creativa.

Como speaker internacional invitado estuvo Martín Rumbo, director general creativo en Notable Publicidad de Uruguay y socio-director académico en Brother Montevideo, con +17 años de trayectoria liderando equipos y formando 17 generaciones de nuevos talentos. Fue ganador de +100 premios en festivales, como Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, Effie y FIAP. Desarrolló campañas para marcas como Banco Itaú, Divino, Zillertal, Lay’s, Doritos, Ministerio de Turismo de la Roca, Argentina, BSE, Salus, Claro, Antel, Armiño, Peñarol, Urufarma, Don Pascual, Santa Teresa y Disa.