Baker se posiciona entre las mejores agencias del país en su primer Tatakua

La agencia creativa y de medios Baker se ubica el “Top 4″ de agencias independientes del Paraguay y en el “Top 7″ del ranking general, un logro excepcional para su primera participación en el Festival Tatakua 2025, organizado por el Círculo de Creativos del Paraguay.

En su año debut, Baker obtuvo:

Un oro y dos bronces por la campaña “Incontables” , desarrollada para It Gets Better

Paraguay y ASOEDHU , que buscó visibilizar y humanizar historias reales de diversidad y derechos humanos.

Una plata y un bronce por “Hemisferios que Respiran”, un proyecto artístico-musical creado junto a La De Roberto y 4K Records, que fusiona creatividad, data y sonido para representar la salud mental desde un enfoque innovador.

Para Baker, este reconocimiento no solo marca un hito creativo, sino también una confirmación de su visión estratégica: crear ideas que trasciendan, conecten con la cultura y demuestren impacto real.

“Tatakua es el festival que premia lo mejor del pensamiento creativo en el país. Llegar por primera vez y volvernos una de las agencias más premiadas del certamen confirma que nuestro camino es el correcto. Este reconocimiento lo celebramos como equipo y lo compartimos con nuestros clientes y aliados, que confían en nosotros para desafiar los limites", expresaron desde la dirección de Baker.

Además del desempeño por campañas, el talento de la empresa también fue distinguido individualmente en el ranking del festival, destacando a varios miembros del equipo entre los mejores profesionales del país:

Galo Flor , reconocido en el Top 10 de Directores de Arte .

Diego Samaniego , ubicado en el Top 10 de Redactores Creativos .

Ximena Stark , la única mujer en el Top 10 de Directores Creativos a nivel nacional.

José Morao, destacado en el Top 10 de Directores de Cuentas.

El Festival Tatakua 2025 reunió a las agencias, productoras y profesionales más influyentes de la industria, premiando los trabajos que marcaron tendencia durante el último año. Para los organizadores, la participación de nuevas agencias con alto nivel creativo fortalece el ecosistema y eleva el estándar de la industria publicitaria en Paraguay.

Con este debut, Baker reafirma su compromiso con la creatividad, la estrategia y la innovación, consolidándose como un socio clave para marcas que buscan generar impacto cultural, resultados medibles y narrativas relevantes.