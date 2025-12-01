Santa Rosa apuesta al futuro del transporte con su moderno showroom de JAC Motors

La nueva sede de JAC Motors fue diseñada para ofrecer una experiencia integral, ya que no solo será un punto de venta y exhibición, sino también un centro de servicio y repuestos, garantizando el respaldo total de Santa Rosa Paraguay a cada vehículo.

Apuesta fuerte por el transporte y la logística

La incorporación de la línea de camiones JAC al portafolio de Santa Rosa es un movimiento muy importante de la compañía en el mercado paraguayo.

Esta decisión se fundamenta en el compromiso con el trabajo que han caracterizado a Santa Rosa a lo largo de su trayectoria.

“Esta inauguración es muy importante para Santa Rosa. No solo estamos abriendo un punto de venta, sino un centro integral de servicio y repuestos, reafirmando nuestra fe en el potencial del sector de transporte y logística en Paraguay", comentó Agustín Varela, director ejecutivo de Santa Rosa Paraguay.

“De la mano de JAC, garantizamos a nuestros clientes vehículos confiables, sumados al respaldo y la seriedad que nos distinguen en el servicio postventa”, agregó.

Camiones JAC: Soluciones para cada necesidad

El nuevo showroom exhibe una gama completa de vehículos utilitarios listos para satisfacer las diversas demandas del mercado.

La línea de camiones JAC ofrece capacidad de carga desde 1.5 hasta las 7.5 toneladas, con precios desde USD 17.990, en versiones con carrocería baja incluida y chasis, ideales para el transporte urbano e interurbano.

Esta versatilidad asegura que las soluciones de JAC Motors abarquen todas las necesidades logísticas, desde pequeños emprendedores hasta grandes flotas corporativas.

Sobre Santa Rosa Paraguay

Es una empresa con una reconocida trayectoria en el sector automotriz, caracterizada por su seriedad, calidad de servicio y compromiso con sus clientes.

Es representante exclusivo de destacadas marcas internacionales en el país, ofreciendo un amplio portafolio de vehículos y un servicio postventa de excelencia.

Ubicaciones de los showrooms JAC Motors en Paraguay

JAC Madame Lynch (nueva sucursal): Avda. Madame Lynch casi Profesor Ramón Cardozo.

JAC Sucursal Artigas: Avda. Artigas esquina Vilarrica.

Santa Rosa Multimarcas CDE: Avda. San Blas casi Teniente Rojas Silva.

Más datos en www.jac.com.py, y en sus redes sociales de Instagram: @Jacmotors.py.