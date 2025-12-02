Brick y Pulp: premiadas con La mejor idea del año

Para esta edición Brick apostó sus fichas en “Manteles infiltrados”, su campaña para Pulp de Bebidas del Paraguay, que nace gracias a una observación audaz y sencilla: los comedores son el corazón de la cultura popular. Con ese detalle en mente, nació el objetivo de introducir a la marca de forma natural y orgánica, respetando el entorno y, al mismo tiempo, persuadiendo a la decisión de compra.

De esta manera, se crearon los “manteles infiltrados”, donde Pulp logra estar presente y a tono en el momento exacto donde se decide qué beber y qué comer.

“Es un ejercicio de observación de lo cotidiano. No se trata de imponer una marca, sino de mimetizarse con la cultura en un formato completamente nuevo e inesperado”, destacó Pamela Portillo, gerente general de Brick.