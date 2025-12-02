Empresariales
02 de diciembre de 2025 - 01:00

Brick y Pulp: premiadas con La mejor idea del año

Brick y Pulp, los grandes ganadores de los Premios Tatakua.
La Agencia Brick, parte del Holding Texo, brilló en conjunto con Pulp en los Premios Tatakua 2025, el evento con más prestigio de la industria publicitaria local donde se reconocen las campañas más creativas del año con jurados de calibre nacional e internacional.

Por ABC Color

Para esta edición Brick apostó sus fichas en “Manteles infiltrados”, su campaña para Pulp de Bebidas del Paraguay, que nace gracias a una observación audaz y sencilla: los comedores son el corazón de la cultura popular. Con ese detalle en mente, nació el objetivo de introducir a la marca de forma natural y orgánica, respetando el entorno y, al mismo tiempo, persuadiendo a la decisión de compra.

De esta manera, se crearon los “manteles infiltrados”, donde Pulp logra estar presente y a tono en el momento exacto donde se decide qué beber y qué comer.

“Es un ejercicio de observación de lo cotidiano. No se trata de imponer una marca, sino de mimetizarse con la cultura en un formato completamente nuevo e inesperado”, destacó Pamela Portillo, gerente general de Brick.