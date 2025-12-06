Automotor lanza “Tu pasaporte al mundial”

La promoción estará vigente hasta el 9 de abril de 2026, e invita a participar a todas las personas mayores de 18 años que visiten las sucursales de Automotor o participen en sus activaciones oficiales en todo el país.

Los interesados podrán participar a través de dos modalidades: Test Drive, cada persona que realice una prueba de manejo de cualquiera de las marcas representadas por Automotor (Hyundai, Geely, Isuzu, KGM SsangYong, Lynk & Co, Maserati y Mahindra) recibirá automáticamente un cupón para el sorteo, y Compra de vehículo 0 km, quienes compren una unidad nueva durante la vigencia de la promoción recibirán cinco cupones por cada vehículo adquirido.

Bases y condiciones completas de la promoción en www.automotor.com.py/mundial.