06 de diciembre de 2025 - 01:00

Automotor lanza “Tu pasaporte al mundial”

Aldo Ojeda, Sanie Sánchez y Enrique Cuevas.
Aldo Ojeda, Sanie Sánchez y Enrique Cuevas.Fernando Romero, ABC Color

Automotor SA realizó el lanzamiento oficial de su nueva promoción: Automotor: Tu Pasaporte al Mundial en su sucursal de Paseo La Galería. La campaña busca premiar la fidelidad de sus clientes con una experiencia mundialista inolvidable.

Por ABC Color

La promoción estará vigente hasta el 9 de abril de 2026, e invita a participar a todas las personas mayores de 18 años que visiten las sucursales de Automotor o participen en sus activaciones oficiales en todo el país.

Los interesados podrán participar a través de dos modalidades: Test Drive, cada persona que realice una prueba de manejo de cualquiera de las marcas representadas por Automotor (Hyundai, Geely, Isuzu, KGM SsangYong, Lynk & Co, Maserati y Mahindra) recibirá automáticamente un cupón para el sorteo, y Compra de vehículo 0 km, quienes compren una unidad nueva durante la vigencia de la promoción recibirán cinco cupones por cada vehículo adquirido.

Bases y condiciones completas de la promoción en www.automotor.com.py/mundial.