Gabriela, de 7 años, ganó el concurso “Dibujá un árbol”

La pequeña artista dibujó un hermoso lapacho rosado, árbol nacional del Paraguay, realizado en tonos rosados, fucsia y blanco que resaltan la floración típica del invierno paraguayo.

La pequeña artista contó que admira el lapacho y busca su preservación a través de su obra.

La premiación se realizó durante la tradicional Cena de gala “Humberto Rubin” de la organización A Todo Pulmón Paraguay Respira, llevada a cabo con auspicio de Sudameris.

El premio mayor, un viaje con todos los gastos pagos a Roma para tres personas, fue entregado a Gabriela por Conor McEnroy, presidente de la entidad bancaria, quien también es miembro del directorio de A Todo Pulmón.

Además, entre los presentes en la cena, estuvieron nueve finalistas del concurso, todos ellos se llevaron tablets con conexión a internet por un año.

Este año, el concurso llevó el lema “Dibujá un árbol, cuidando el planeta un trazo a la vez” y recibió un total de 2.869 dibujos de niños y niñas de todo el país que participaron expresando su arte y reforzando valores como el respeto por los árboles y el cuidado del entorno.

Más allá de los atractivos premios, el verdadero objetivo de la iniciativa fue sembrar conciencia ecológica desde la infancia y despertar en ellos el compromiso de cuidar el medio ambiente.

Más información en las redes sociales de ambas instituciones, @sudamerispy y @atodopulmonpy.