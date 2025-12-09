Automotor presenta el primer Lotus en el país: el Lotus Emira

La unidad corresponde al Lotus Emira, el último deportivo con motor de combustión de la marca británica y uno de los modelos más admirados del segmento.

La primera unidad ya ha sido vendida en nuestro mercado, en una operación inédita para Lotus en el país.

Este acontecimiento se presenta como un adelanto exclusivo del nuevo capítulo que iniciará en 2026, con Automotor asumiendo la representación de la marca Lotus en Paraguay.

La llegada del Emira, por lo tanto, se convierte en un anticipo privilegiado de la propuesta de lujo, diseño y performance que caracterizará el desembarco de Lotus en el mercado local.

El Lotus Emira: ingeniería británica en su máxima expresión

El Lotus Emira es un deportivo de motor central que combina el linaje histórico de Lotus con tecnología moderna y una conducción excepcional.

Conocé al inigualable Lotus Emira:

Motorización y Performance

• Motor AMG M139 calibrado por Lotus, 2.0L turbo Twin-Scroll, ensamblado a mano.

• Potencia: 360 hp y 430 Nm de torque.

• Transmisión DCT de 8 velocidades.

• Aceleración 0–100 km/h: 4,4 segundos.

• Velocidad máxima: 290 km/h.

Dinámica

• Chasis Touring o Sport.

• Dirección electrohidráulica asistida.

• Modos de manejo: Tour, Sport, Track y Off.

• Frenos perforados y ventilados de dos piezas con pinzas Lotus.

Diseño exterior

• Color Seneca Blue.

• Iluminación LED completa y sensores delanteros y traseros.

• Black Pack inferior y emblemas exclusivos First Edition.

Interior y Tecnología

• Pantalla TFT de 12.3” y pantalla táctil central de 10.25”.

• Audio premium KEF.

• Apple CarPlay / Android Auto.

• Climatización, encendido sin llave y detalles interiores en cromo satinado.

El Emira representa la síntesis de la filosofía de Lotus: pureza en la conducción, ingeniería ligera y una estética contemporánea, consolidándose como una pieza de colección y un símbolo de exclusividad en el país.

Lotus llega a Paraguay en 2026

Con esta presentación exclusiva, Automotor anticipa su proyecto de expansión hacia el segmento de lujo, ampliando su portafolio con una de las marcas deportivas más icónicas del mundo.

A partir de 2026, Lotus se integrará oficialmente al ecosistema Automotor, acompañada por servicios especializados y experiencias de marca alineadas a los estándares globales.

Más info en www.automotor.com.py, al (+59521)729-7878 y al correo hola@automotor.com.py.