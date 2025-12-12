Banco GNB cierra el año con un conversatorio exclusivo para sus clientes

En un ambiente distendido y profesional, el pasado 10 de diciembre el Banco GNB llevó a cabo una conferencia, la cual reafirma el compromiso de la entidad con la generación de valor y el fortalecimiento de relaciones con sus clientes.

El evento tuvo como protagonista al reconocido economista Manuel Ferreira, quien ofreció un conversatorio de alto nivel donde compartió una “Visión Económica 2026: Claves para el Nuevo Ciclo”. En dicho espacio, los asistentes tuvieron la oportunidad de obtener información valiosa e intercambiar ideas sobre las tendencias económicas y financieras que marcarán el próximo año.

Luego de la conferencia, los clientes fueron agasajados con una experiencia de cata de distintos tipos de vinos. Ese momento especial permitió consolidar los lazos entre el banco y sus clientes, fortaleciendo la confianza que caracteriza esta relación.

Igualmente, la entidad bancaria renueva su compromiso de continuar desarrollando eventos y actividades que aporten valor y contribuyan al éxito de sus clientes.

