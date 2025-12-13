Cooperativa 8 de Marzo inaugura Salón Diamante

Con 55.000 socios y una alta demanda de infraestructura, la entidad decidió invertir en un nuevo salón para 500 personas, reafirmando su compromiso con el crecimiento y el bienestar de sus asociados.

La obra forma parte de una política sostenida de inversiones, que incluye más de 830 viviendas entregadas y nuevos proyectos habitacionales que culminarán el año con 50 unidades listas en la ciudad de Luque.

Gracias a su solidez financiera, la cooperativa cierra el 2025 con recursos que los socios destinarán a obras sociales, infraestructura y mejoras comunitarias, según afirmó el presidente del Consejo de Administración, Carlos Núñez.

De esta forma, la inauguración del Salón Diamante marca un cierre de año emblemático para la institución cooperativa.

