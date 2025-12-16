Empresariales
16 de diciembre de 2025 - 01:00

Banco GNB cerró el año con un conversatorio

Banco GNB continuará desarrollando actividades de interés.
Banco GNB continuará desarrollando actividades de interés.SILVIO ROJAS

Banco GNB cerró el año con un evento exclusivo destinado a sus clientes de la Mesa de Dinero y Cambio de Divisas.

Por ABC Color

Este encuentro se llevó a cabo en la casa central del banco, en un ambiente distendido y profesional, reafirmando el compromiso del banco con la generación de valor y el fortalecimiento de relaciones con sus clientes.

El evento tuvo como protagonista al reconocido economista Manuel Ferreira, quien ofreció un conversatorio de alto nivel donde compartió una Visión económica 2026: Claves para el nuevo ciclo.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de obtener información valiosa y de intercambiar ideas sobre las tendencias económicas y financieras que marcarán el próximo año.

Luego del conversatorio, los clientes fueron agasajados con un after, y una experiencia de catas de distintos tipos de vinos. Este momento especial permitió consolidar los lazos entre el banco y sus clientes, fortaleciendo la confianza que caracteriza esta relación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy