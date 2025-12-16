Banco GNB cerró el año con un conversatorio

Este encuentro se llevó a cabo en la casa central del banco, en un ambiente distendido y profesional, reafirmando el compromiso del banco con la generación de valor y el fortalecimiento de relaciones con sus clientes.

El evento tuvo como protagonista al reconocido economista Manuel Ferreira, quien ofreció un conversatorio de alto nivel donde compartió una Visión económica 2026: Claves para el nuevo ciclo.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de obtener información valiosa y de intercambiar ideas sobre las tendencias económicas y financieras que marcarán el próximo año.

Luego del conversatorio, los clientes fueron agasajados con un after, y una experiencia de catas de distintos tipos de vinos. Este momento especial permitió consolidar los lazos entre el banco y sus clientes, fortaleciendo la confianza que caracteriza esta relación.

