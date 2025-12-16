Cuenta Light, nueva forma para llegar a todo lo que ofrece Itaú

Con este lanzamiento, Itaú reafirma su compromiso con la transformación digital y el objetivo de ofrecer soluciones simples, seguras y accesibles para todos.

¿Qué es Cuenta Light?

Es la nueva experiencia para quienes buscan rapidez y comodidad: abrir una cuenta 100% digital, sin trámites presenciales, sin filas y en pocos minutos, desde cualquier lugar.

Todo esto con el respaldo y la seguridad de un banco sólido y reconocido.

Es rápido y sencillo. Su apertura es en minutos, sin papeleo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es 100% digital. Desde la app, con solo una selfi y el escaneo de la cédula ya se puede abrir.

Es una cuenta completa. Se accede a una tarjeta de débito virtual Mastercard, para compras online y en comercios, transferencias inmediatas y acceso a descuentos exclusivos.

Tiene prestigio y seguridad, por la confianza de ser parte de Itaú.

“Con Cuenta Light, queremos que ser cliente Itaú sea tan fácil como quitarte una selfi. Esta experiencia fue diseñada con los clientes y para ellos, pensando en la vida cotidiana: para el joven que abre su primera cuenta, el inversionista que no puede perder tiempo en trámites, o el emprendedor que busca un banco que lo haga sentir acompañado y seguro”, destacan desde la entidad.

Este lanzamiento es parte de una agenda estratégica para simplificar cada interacción.

Este año, Itaú rediseñó su app, mejoró sus ofertas de préstamos y lanzó nuevas soluciones para el manejo del dinero.

Ahora, cierra el año con una propuesta que permite a todas las personas acceder al universo de soluciones que ofrece Itaú.