Petrobras cerró su promo rally con entrega de otra camioneta

La entrega simbolizó el punto culminante de la promo que se desplegó en estaciones de servicio de todo el país y que tuvo como eje celebrar los valores que la marca comparte con el deporte motor: energía, trabajo en equipo, confianza y espíritu de superación.

Durante toda la campaña, se logró una alta participación a nivel nacional, consolidando la cercanía de la marca con su comunidad de clientes y reforzando el posicionamiento de Petrobras como un actor comprometido con el deporte motor y la cultura automovilística del país.

La promoción “Nos Mueve la Misma Energía” se desarrolló en el marco del patrocinio de Petrobras al Campeonato Nacional de Rally y al Super Prime, del que la marca es sponsor oficial desde hace casi dos décadas.

A lo largo de los meses, se realizó un despliegue nacional de activaciones en sus estaciones de servicios, acompañando el fervor de los fanáticos del rally en distintas localidades.

Con regalos, exhibiciones, experiencias y el inconfundible espíritu del automovilismo, las estaciones se convirtieron en verdaderos puntos de encuentro para los amantes del deporte motor.

La campaña también contó con la presencia de los equipos oficiales de la marca: el Team Toyota Gazoo Racing Petrobras, liderado por los pilotos Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, y el Team Petrobras del piloto Beto Ramírez, reafirmando el vínculo de la marca con la competencia más emblemática del país, el Transchaco Rally.