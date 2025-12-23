Renato Cariani en Ciudad del Este de la mano de Lipoless

El evento se llevó a cabo el 19 de diciembre en el Sax Palace y fue patrocinado por Lipoless, un producto que cuenta con las aprobaciones de DINAVISA (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria).

Este ha sido el primer producto lanzado en Sudamérica, presentando la innovadora molécula Tirzepatida.

Los más de 300 asistentes aprendieron sobre cómo Lipoless, un producto indicado para el sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo II se puede complementar con actividades y rutinas adicionales para potenciar sus resultados y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Este enfoque integral busca promover hábitos saludables que van más allá de la medicación, enfatizando la importancia de la nutrición, el ejercicio y el bienestar holístico.

Renato Cariani, profesor, atleta y empresario con más de 10 millones de seguidores en redes sociales como Instagram y YouTube, es una figura destacada en el mundo del fitness y el desarrollo personal.

Cariani ha inspirado a millones a adoptar estilos de vida activos y saludables. “El bienestar no se trata solo de perder peso, sino de cuidar el cuerpo de manera integral para lograr resultados sostenibles”, comentó Cariani en relación con el evento.

El producto, Lipoless, disponible en todas las farmacias, se comercializa desde el pasado marzo del 2025 y ha logrado demostrar resultados trascendentales para los tratamientos de sobrepeso y obesidad, principalmente, y diabetes tipo II.