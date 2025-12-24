TECH Universidad se convierte en la universidad online oficial de la NBA

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y TECH Universidad, la mayor universidad digital del mundo, han anunciado un acuerdo multianual que convierte a esta institución educativa en la Universidad en Línea Oficial de la NBA.

Como parte de la primera asociación de este tipo para la NBA, ambas entidades ofrecerán una gran variedad de recursos educativos y programas universitarios en línea en español centrados en el negocio de la liga de baloncesto y otras áreas pertinentes.

Cada programa estará formado por un currículo de diseño único y contará con el contenido de oradores invitados, como jugadores de la NBA (retirados o en activo) y ejecutivos de la liga, que ofrecerán su experiencia en temas relevantes.

“Estamos encantados de asociarnos con TECH Universidad para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes y profesionales de toda la región”, dijo el Vicepresidente Senior y Director General de la NBA en Latinoamérica, Arnon de Mello.

“Esperamos trabajar con TECH para crear programas informativos y perspicaces que muestren los diferentes aspectos del negocio deportivo y proporcionen una mejor comprensión de la NBA y la industria deportiva en general”, concluyó.

“Para nosotros es un honor ser la universidad oficial en línea de una liga de baloncesto global como la NBA y ofrecer esta experiencia académica única”, dijo el CEO y Fundador del grupo educativo TECH, Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes.

Asimismo, añadió que “a través de estos programas, estudiantes y profesionales tendrán la oportunidad de especializarse en el sector de la industria del deporte y aprender de la experiencia de los profesionales que han logrado éxito en sus áreas con la NBA ejemplificando la pasión y el trabajo en equipo”.

Los programas universitarios ofrecidos por la alianza de TECH y la NBA se engloban en facultades como las de ciencias del deporte, medicina y fisioterapia. En todas ellas, el claustro de docentes cuenta con profesionales con una reconocida trayectoria.

Uno de ellos es Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics, quien participa como director invitado en el máster en Rehabilitación y Readaptación de Lesiones Deportivas.

Su trabajo en una liga tan exigente le ha hecho especializarse en maximizar el potencial físico y mental de los jugadores. Todo ello le ha permitido trabajar en el plano de las lesiones, profundizando en la prevención y readaptación.

Por otro lado, TECH también ha ampliado su catálogo educativo con un paquete de programas enfocados a este deporte.

Se trata del Máster Título Propio en Baloncesto, una opción académica única en el panorama universitario que pone el foco en capacitar a futuros coach, preparadores, ojeadores y entrenadores para los entornos y ligas de baloncesto más rigurosas y exigentes.

Sobre la NBA

La NBA es un negocio global de deportes y medios con la misión de inspirar y conectar a las personas de todo el mundo a través de la emoción del baloncesto.

Con este objetivo, la NBA ha establecido una importante presencia internacional con juegos y programación disponibles en 215 países y territorios en más de 50 idiomas, contando con productos oficiales a la venta en más de 200 países en los siete continentes.

Su impacto mundial también se puede observar en la plantilla de los clubes, ya que los equipos de la NBA al comienzo de la temporada 2023-2024 batieron un récord con 125 jugadores internacionales de 40 países y 6 continentes.

Además, esta institución está construida alrededor de cinco ligas deportivas profesionales: la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), la NBA G League, la NBA 2K League y la Liga Africana de Baloncesto (BAL).

Por otra parte, la NBA ha creado una de las comunidades de redes sociales más grandes del mundo, con 2.100 millones de me gusta y seguidores a nivel mundial en todas las plataformas de liga, equipo y jugador.

Con el fin de ofrecer el mejor contenido y en las mejores plataformas, los activos de NBA Digital incluyen NBA TV, NBA.com, la aplicación NBA y NBA League Pass.

El compromiso con la comunidad también es un eje fundamental, ya que, a través de NBA Cares, la liga aborda importantes problemas sociales al trabajar con organizaciones de servicio a la juventud reconocidas internacionalmente que apoyan la educación, causas relacionadas con la salud y el desarrollo de la juventud y la familia.

Sobre TECH Universidad

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la mejor universidad online del mundo, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo.

Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.